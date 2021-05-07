Красноярск, 7 мая, 2021, 09:20 — ИА Регнум. По состоянию на утро 7 мая в Красноярском крае действует один лесной пожар на площади 6,2 га — в Ермаковском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Возгорание локализовано. В тушении принимают участие 25 человек, задействовано шесть единиц техники.

За прошедшие сутки в крае потушили семь лесных пожаров на площади 23 га. Очаги возгораний действовали в Ермаковском, Большеулуйском, Тюхтетском, Ужурском и Шарыповском районах.

По данным минлесхоза, во всех районах края, за исключением районов Крайнего Севера, действует особый противопожарный режим.