Тюмень, , 09:19 — REGNUM Окончательное решение о строительстве Тюменского завода ферросплавов в посёлке Антипино ещё не принято. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на директора регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антона Машукова.

Строительство завода ферросплавов на территории бывшего завода «Сибкомплектмонтажналадка» не утверждено окончательно, отметил Антон Машуков, так как проект на данном этапе проходит общественное обсуждение, и ему ещё предстоит пройти обязательную экологическую экспертизу.

Напомним, против строительства Тюменского завода ферросплавов в посёлке Антипино выступают местные жители, которые сетуют на уже существующую неблагоприятную экологическую обстановку на территории из-за нескольких расположенных там заводов. Ещё одно, металлургическое производство, лишь добавит, по их мнению, объём вредных выбросов в атмосферу. Впрочем, представители будущего Тюменского завода ферросплавов уверяют, что их производство относится к белой металлургии, которая не наносит вреда экологии.

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