Пермь, , 09:15 — REGNUM В Перми подвели итоги работы добровольных народных дружин. Благодаря им в 2020 году выявлено 89 преступлений, а за первый квартал 2021 года — 34, сообщает пресс-служба мэрии.

По данным городского департамента общественной безопасности, добровольные народные дружины созданы во всех районах муниципалитета и ежедневно участвуют в охране общественного порядка, проводят профилактическую работу с населением. В 2020 году члены народных дружин отработали 125 205 часов по охране общественного порядка. Благодаря дружинникам выявлено 2660 административных правонарушений и 89 преступлений.

Кроме того, народные дружины активно участвовали в охране общественного порядка и проведении профилактической работы с населением по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В 2020 году совместно с полицией отработано 38 748 часов по патрулированию улиц, в ходе которого сотрудниками полиции составлено 458 протоколов об административных правонарушениях.

За первый квартал 2021 года народные дружины уже отработали порядка 30 тысяч часов по охране общественного порядка, приняли участие в выявлении 951 административного правонарушения и 34 преступлений.

Добавим, в городе действует семь народных дружин общей численностью 210 человек.