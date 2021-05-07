Чебоксары, , 09:15 — REGNUM В Чувашии почти 60% пациентов с коронавирусом, находящихся на стационарном лечении, — пожилые граждане. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании оперативного штаба министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов Cap.ru

По его словам, в настоящее время в Чувашии развёрнуто 1050 коек, и «в ближайшее время закрытие и сокращение коечного фонда не планируется». Более трети стационарных ковид-пациентов находится в тяжёлом или крайне тяжёлом состоянии.

«На стационарном лечении находится 841 человек, из них в состоянии средней степени — 553 (65,8%), тяжёлых — 249 (29,6%), крайне тяжёлых — 39 (4,6%). Из них на стационарном лечении лица старше 60 лет — 495 (58,9%), на аппарате искусственной вентиляции лёгких всего 19 человек», — сообщил Владимир Степанов.

Напомним, для выработки коллективного иммунитета в Чувашии планируют привить к осени 570 тыс. жителей, в настоящее время прививку сделали более 70 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлен 24 521 случай заражения коронавирусом, выздоровели 22 353 человека, умерли 1383 пациента.

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