Челябинск, , 09:12 — REGNUM В Челябинске за разбой задержан ранее много раз судимый гражданин 1983 года рождения. Преступление было совершено в Калининском районе, сообщает городское УМВД.

Потерпевшим оказался мужчина 1977 года рождения. Они вместе распивали спиртное. Затем между ними возникла ссора. Подозреваемый ударил пострадавшего по голове и похитил его мобильный телефон стоимостью почти 4 тыс. рублей.

Налётчик продал добычу и потратил вырученные деньги. Теперь ему грозит до десяти лет колонии.