Челябинск, 7 мая, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Челябинске за разбой задержан ранее много раз судимый гражданин 1983 года рождения. Преступление было совершено в Калининском районе, сообщает городское УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Адриан Янс ван Остаде. Драка

Потерпевшим оказался мужчина 1977 года рождения. Они вместе распивали спиртное. Затем между ними возникла ссора. Подозреваемый ударил пострадавшего по голове и похитил его мобильный телефон стоимостью почти 4 тыс. рублей.

Налётчик продал добычу и потратил вырученные деньги. Теперь ему грозит до десяти лет колонии.