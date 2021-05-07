Роли, США, , 09:19 — REGNUM Хоккейный клуб «Чикаго Блекхоукс» переиграл в овертайме команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась в пользу гостей в овертайме со счетом 1:2.

Основное время матча закончилось вничью со сетом 1:1. На гол чешского форварда «Каролины» Мартина Нечаса (10-я минута, в большинстве) последовала шайба «Чикаго» в исполнении Райли Стиллман (58-я).

Победу гостям в овертайме принес гол Алекса Дебринкэта (63-я).

Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров и российский форвард «Каролины» Андрей Свечников не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Чикаго», этим поражением прервавший свою проигрышную серию из шести подряд игр, 10 мая сыграет с клубом «Даллас Старз». «Каролина» этим поражением прервала серию из пяти подряд побед и днем ранее встретится с командой «Нэшвилл Предаторз».