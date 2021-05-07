Зеленогорск, Санкт-Петербург, , 09:17 — REGNUM Памятник архитектуры «Дача Кинга» в Зеленогорске (Курортный район Санкт-Петербурга) власти Северной столицы готовы отдать в концессию для превращения в отель. Также вниманию потенциальных концессионеров предлагается вновь выявленный объект культурного наследия «Дом купца Елисеева» и недостроенный дом отдыха «Зеленогорск».

Дача Кинга Gov.spb.ru

Соответствующие документы на заключение концессионного соглашения в отношении имущественного комплекса на Приморском шоссе опубликовал городской комитет по инвестициям, передает телеканал «Санкт-Петербург».

"Концессию предлагается заключить на 49 лет, заявки от желающих принимают по 20 июня. Победителю предстоит закончить строительство дома отдыха, отреставрировать объекты культурного наследия», — отмечает источник.

На указанной территории разрешено возвести новые здания, например, водно-оздоровительный комплекс, объекты для проведения для культурно-зрелищных мероприятий, спортплощадки.

Инвестиции в проект могут составить до 1 млрд рублей. Работы будущий концессионер должен начать не позднее 1 апреля 2025 года, ввести в эксплуатацию — до 1 июня 2029 года.