Казань, , 09:16 — REGNUM В столице Татарии в связи с праздничными мероприятиями, посвященными 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ограничат движение транспортных средств, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, ограничения коснутся центра города, Московского, Приволжского и Ново-Савинского районов.

При необходимости запретят проезд автомобилей с 1 по 11 мая в период с 15:00 до 11:00 (мск) на парковочной зоне у центрального стадиона и на местном проезде вблизи сквера Асгада Галимзянова. По требованию ГИБДД возможно ограничение с 7−9 мая на Оренбургском тракте (от дома №5 до улицы Бутырская.

С 8 мая с 16:30 до 8:00 10 мая — на площади Тысячелетия (в том числе по ул. Баумана, от ул. Профсоюзная до ул. Батурина); по улице Кремлевская набережная; по улице Декабристов (от пл. Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима) (до 22.00 9 мая); по ул. Декабристов (от ул. Комсомольская до пл. Тысячелетия) (до 22.00 9 мая); по ул. Ташаяк (от ул. Московская до пл. Тысячелетия); по ул. Право-Булачная (от пл. Тысячелетия до ул. Чернышевского) (до 22.00 9 мая); по ул. Лево-Булачная (от пл. Тысячелетия до ул. Чернышевского) (до 22.00 9 мая); проезд между цирком и Центральным стадионом.

С 18:00 8 мая до 03:00 10 мая — по улице Бондаренко (от пр. Ямашева до ул. Маршала Чуйкова в обоих направлениях); по улице Волгоградская (от ул. Бондаренко до ул. Короленко в обоих направлениях).

При большом скоплении людей ограничат движение транспорта 9 мая с 21:00 до 23:00 по улице Сибгата Хакима.

ИА REGNUM напоминает, 5 мая на территории Казанского Кремля школьники-волонтеры стали участниками акции «Вальс Победы».

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