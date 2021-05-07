Владикавказ, , 09:04 — REGNUM Бюджет Северной Осетии требует проверки. В ближайшее время будет проведен аудит с участием представителей Счетной палаты РФ. Об этом сообщил врио главы республики Сергей Меняйло в ходе заседания правительства региона.

«Я пока не понимаю, что у нас происходит с бюджетом. Придется попросить счетную палату РФ проверить наш бюджет», — цитирует Меняйло портал «15-й Регион».

Кроме того, для большей прозрачности использования бюджетных средств власти региона заключили соглашение с Росфинмониторингом.

«Это даст возможность работать с наиболее эффективными, хорошо зарекомендовавшими себя подрядными организациями. Любая компания, которая претендует на заключение контракта, будет попадать в поле зрения Росфинмониторинга», — заявил Сергей Меняйло.

Еще одной мерой контроля за расходованием бюджетных средств станет внедрение механизма казначейского сопровождения всех контрактов стоимостью от 10 млн рублей. По словам главы региона, соответствующее постановление будет подготовлено в ближайшее время.