Улан-Удэ, , 08:59 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ 7 мая состоялась последняя генеральная репетиция парада, посвящённого 76-летней годовщине Победа в Великой Отечественной войне. Сегодня за торжественным маршем могли наблюдать жители, которые не смогут появиться на параде 9 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В репетиции на площади Советов города приняли участие более 1 тыс. военнослужащих, военные из соседней Монголии, а также сотрудники МЧС, Росгвардии, представители «Юнармии» и воспитанники Республиканской кадетской школы-интерната.

Механизированную колонну из более чем 50 единиц техники возглавили легендарные танки времён войны Т-34 и ИС-2, а также боевая машина реактивной артиллерии БМ-13.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы попасть на парад Победы 9 мая, желающие должны предоставить результаты тестов на наличие коронавируса, проведённых не ранее, чем на 72 часа до начала мероприятия, справку о перенесённом не ранее чем за полгода заболевании COVID-19, либо сертификат о наличии прививки из двух компонентов.

Читайте ранее в этом сюжете: На парад Победы в Улан-Удэ пустят привитых и переболевших COVID-19