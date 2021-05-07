Ташкент, , 08:59 — REGNUM В Ташкенте скончался ректор международной исламской академии, советник президента Узбекистана Рустам Касымов. Об этом написал директор центра исламской культуры Шоазим Миноваров на своей странице в Facebook.

«От имени коллектива центра исламской цивилизации в Узбекистане, от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Рустама Собировича Касимова», — написал Миноваров.

Рустам Касымов родился в августе 1956 года. В 2004—2008 годах возглавлял министерство высшего и среднего специального образования.

В 2009—2011 годах работал ректором университета мировой экономики и дипломатии. В 2016 году стал советником президента по вопросам религии. В 2019 году назначен ректором международной исламской академии.