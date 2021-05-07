Благовещенск, 7 мая 2021, 08:58 — REGNUM В Благовещенске 7 мая состоялась торжественная церемония поднятия копии Знамени Победы на самом высоком на Дальнем Востоке флагштоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Приамурья.

Торжественная церемония поднятия копии Знамени Победы на самом высоком на Дальнем Востоке флагштоке. Благовещенск
Торжественная церемония поднятия копии Знамени Победы на самом высоком на Дальнем Востоке флагштоке. Благовещенск
Amurobl.ru

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75-метровый флагшток был открыт в Благовещенске 3 сентября 2021 года в честь 75-летия окончания Второй мировой войны.

«Каждый год в эти дни на этом флагштоке будет развеваться Знамя Победы. Оно будет напоминать всем нам о том великом сражении, о великой Победе, которую одержала наша страна, наша армия, победив фашизм», — сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалин готовится встретить День Победы в обычном формате, но все мероприятия пройдут с соблюдением мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.