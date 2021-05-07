Благовещенск, , 08:58 — REGNUM В Благовещенске 7 мая состоялась торжественная церемония поднятия копии Знамени Победы на самом высоком на Дальнем Востоке флагштоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Приамурья.

Торжественная церемония поднятия копии Знамени Победы на самом высоком на Дальнем Востоке флагштоке. Благовещенск Amurobl.ru

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75-метровый флагшток был открыт в Благовещенске 3 сентября 2021 года в честь 75-летия окончания Второй мировой войны.

«Каждый год в эти дни на этом флагштоке будет развеваться Знамя Победы. Оно будет напоминать всем нам о том великом сражении, о великой Победе, которую одержала наша страна, наша армия, победив фашизм», — сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалин готовится встретить День Победы в обычном формате, но все мероприятия пройдут с соблюдением мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.