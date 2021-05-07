Атлантик-Сити, США, 7 мая 2021, 09:09 — REGNUM Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Фабрисио Вердум, являющийся экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в супертяжелом весе, проиграл своему соотечественнику Ренану Феррейре в своем дебютном бою на турнире Professional Fighters League (PFL), который проходил в Атлантик — Сити (США). Об этом 7 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В первом раунде Вердум перевел схватку в партер и начал проводить лежащему на полу октагона Феррейре удушающий прием, однако последний смог вырваться и серией ударов руками в голову отправить Вердума в технический нокаут.
Отметим, это десятое поражение в активе 43-летнего Фабрисио Вердума при 24 (18 — досрочно) победах. Для 31-летнего Ренану Феррейре данная победа стала пятой — все — досрочно) при двух поражениях.