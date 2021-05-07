Екатеринбург, 7 мая, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге подошла к концу генеральная репетиция парада Победы. Она прошла традиционно на площади 1905 года.

Алексей Колчин ИА REGNUM Репетиция парада Победы в Екатеринбурге

Участие в ней приняли порядка 2500 человек. Маршем по брусчатке прошли войска Центрального военного округа, суворовцы, сотрудники МЧС, ФСИН и многие другие. Затем на площадь вышла бронетехника. Колонну традиционно возглавил танк «Т-34».

Завершилась репетиция пролётом авиации. В небе над Екатеринбургом пронеслись самолёты и вертолёты.