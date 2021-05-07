Киев, , 09:10 — REGNUM В течение текущего месяца министр здравоохранения Украины Максим Степанов может покинуть свой пост. Об этом сообщили 7 мая журналисты телеграм-канала PavlovskyNews со ссылкой на собственные источники в офисе президента Украины.

«Причин для увольнения много и они разные: провальная вакцинация, кулуарные интриги и др.» — сказано в сообщении.

Сам Степанов проигнорировал просьбу журналистов и отказался комментировать слухи о своём уходе.

Напомним, ранее о возможной отставке министра здравоохранения заявлял глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, вопрос будет решаться во второй половине мая 2021 года.

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