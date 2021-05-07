Лондон, , 09:13 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 6 мая встречу с британским коллегой Домиником Раабом, с которым обсудил пути расширения сотрудничества в сфере равного доступа к вакцинам от COVID-19 и изменения климата. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран разделили мнение о том, что укрепление международного сотрудничества, в том числе на уровне «Большой семёрки» (G7), имеет важное значение для решения таких глобальных проблем, как изменение климата и пандемия коронавируса.

Стороны договорились добросовестно выполнять соглашение о свободной торговле, подписанное в августе 2019 года, сотрудничать в обеспечении проведения международных мероприятий, таких как саммит партнёрства ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 года (P4G) и 26-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Чон Ый Ён также призвал Лондон проявить интерес к процессу денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.