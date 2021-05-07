Оренбург, 7 мая, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В аэропорту Оренбурга утром 7 мая вынужденную посадку совершил пассажирский самолет Boeing 738, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Воздушное судно принадлежит компании «Аэрофлот». Самолет совершал рейс из Оренбурга в Москву. Однако при взлете сработал датчик неисправности закрылок. Из-за возможной технической неисправности пришлось экстренно вернуться на аэродром.

На борту самолета находились 68 пассажиров, в том числе трое детей. Пострадавших нет.