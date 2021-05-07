Петропавловск-Камчатский, 7 мая, 2021, 08:52 — ИА Регнум. На Камчатке военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России накануне Дня Победы почтили память моряков, погибших при защите Отечества. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба Восточного военного округа на сайте Минобороны РФ.

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По многолетней традиции в море вышел один из кораблей соединения охраны водного района, на борту которого находились ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых сил, военнослужащие войск и сил на северо-востоке России, представители администрации и Законодательного собрания Камчатского края. На траверзе мысов Маячный и Безымянный на борту корабля прошёл траурный митинг, после которого в память о погибших моряках-тихоокеанцах на воду возложили венок и цветы.

«Воинские почести также были отданы морякам, погибшим при проведении боевого траления у Камчатских берегов… где в октябре 1945 года произошла трагедия с тральщиками ТЩ-610 и ТЩ-523. Корабли, проводившие в составе отряда обезвреживание минных полей в Авачинском заливе, подорвались и затонули. В результате трагедии погибли 35 человек», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке утром 7 мая авиация Тихоокеанского флота (ТОФ) и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) провела заключительную тренировку воздушной составляющей парада, посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.