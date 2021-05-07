Шебалинский район, Алтай, , 08:48 — REGNUM В Шебалинском районе Республики Алтай два человека пострадали в результате наезда на лошадей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла вечером 6 мая на 556 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт».

По предварительным данным, 23-летний водитель Kia Rio, двигаясь в направлении села Шебалино, допустил наезд на двух лошадей, выскочивших на дорогу, после чего не справился с управлением и опрокинулся.

«В результате ДТП водитель и пассажир иномарки, с травмами различной степени тяжести, госпитализирован в районную больницу. Водитель автомобиля был трезвый», — отметили в ведомстве.

В отношении владельца животных возбудили дело об административном правонарушении.

Добавим, что последствия от столкновения с лошадьми зачастую бывают гораздо более тяжёлыми. Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Туве зимой 32-летний водитель «Лады Приора» погиб, наехав на трассе на двух лошадей. 30-летняя пассажирка была госпитализирована в хирургическое отделение больницы.

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