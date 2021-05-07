Чебоксары, , 08:46 — REGNUM Жители Чувашии предпочитают мобильные пункты вакцинации от COVID-19 поликлиникам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании оперативного штаба глава республики Олег Николаев, поручив усилить работу по охвату иммунизации населения.

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Для выработки коллективного иммунитета в Чувашии планируют привить к осени 570 тыс. жителей, в настоящее время прививку сделали более 70 тыс. человек. Руководитель республики особое внимание на заседании уделил наращиванию темпов вакцинации, призвав глав администраций районов и городов «не сваливать эту работу только на систему здравоохранения».

«Необходимо подавать заявку в систему здравоохранения, чтобы применялись все апробированные формы вакцинации: это и выездные группы как на дом, так и в общественные места», — сказал Олег Николаев.

По его словам, в настоящее время растёт число желающих вакцинироваться, «но зачастую люди, не имея возможности дойти до учреждений медицины, обращаются именно в мобильные пункты».

Напомним, в Чебоксарах до 8 мая будет работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19 около универмага «Шупашкар», 7 мая — последний день работы пункта вакцинации в торговом центре «Каскад». Через 21 день, 26 и 27 мая, прививочные пункты проведут вторую ступень вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашию передано 106 524 дозы вакцины. По последним официальным данным (на 1 мая), одним компонентом вакцины привились 70 тыс. жителей Чувашии (или 5,8% населения), завершили иммунизацию 44,98 тыс. человек (или 3,72% населения).

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