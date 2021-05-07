Вашингтон, 7 мая, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен не стал прямо отвечать на вопрос о возможном отключении Российской Федерации от международной системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). Разговор об этом зашел в интервью Блинкена «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом).

Энтони Блинкен president.gov.ua

Напомним, что возможность отключения России от SWIFT обсуждается на Западе постоянно как одна из возможных санкций. При этом каждый раз встает вопрос о целесообразности этого отключения, ведь SWIFT — это международный кооператив, который получает определенную выгоду от работы в России, к тому же в РФ есть свои системы межбанковской передачи данных, которые легко заменят SWIFT.

Блинкена спросили, рассматривается ли вариант отключения России от SWIFT. Госсекретарь США ответил уклончиво.

«Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что, если речь зайдет о попытках сдержать агрессию и ответить на нее, мы рассмотрим все разумные варианты», — сказал он.

Также он в очередной раз повторил мантру американской администрации, что белый дом якобы хочет «стабильных и предсказуемых» отношений с Россией.