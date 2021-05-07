Новосибирск, , 08:43 — REGNUM В Новосибирске с 12 мая начнётся первый этап гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Об этом сообщает Сибирская генерирующая компания (СГК).

Раковина Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Уточняется, что в зоне отключения горячей воды окажется часть домов в Железнодорожном, Заельцовском, Центральном, Дзержинском, Ленинском и Кировском районах города.

В СГК отметили, что из-за продления отопительного сезона на несколько дней начало опрессовки начнётся и завершится на день позже запланированного.