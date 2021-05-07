Москва, , 08:48 — REGNUM В следующем сезоне многие игроки юниорской сборной России по хоккею будут играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение 7 мая высказал журналистам президент КХЛ Алексей Морозов.

«Второй турнир подряд юниорская сборная России доходит до финала чемпионата мира, и оба раза в упорнейшей борьбе терпит обидное поражение», — сказал он.

При этом президент КХЛ отметил, что юниорская сборная России в течение многих лет добиралась до призовых мест данного турнира, и теперь, по его мнению, виден результат общей работы в этом направлении.

«Состав команды был полностью составлен из игроков, кто в этом сезоне выступал в России и играл заметную роль в успехах своего клуба. Этот турнир показал наш ближайший резерв, уверен, что многих из этих ребят мы увидим в следующем сезоне КХЛ», — добавил Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава штаба российской сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что российская хоккейная сборная (игроки не старше 18 лет) в матче финала чемпионата мира среди юниоров с командой Канады показала свое стремление к победе.

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