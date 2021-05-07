Оренбург, , 08:39 — REGNUM В Оренбурге в 2021 году высадят более 1 млн цветов. Массовая посадка на клумбы начнется после 9 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

Акцент сделают на разнообразии цветов. Планируются экспериментальные посадки новых сортов растений.

Оренбург украсят такие однолетники, как тагетис, кохия, портулак, газания, космея, цинния и цинерария. Из многолетних цветов на городских клумбах появятся флоксы метельчатые, флоксы шиловидные, вероника, аквилегия и рудбекия.

«В новинку в этом году будут высажены злаковые растения — мискантус, пеннисетум, мюленбергия, овсяница, бородач. Оренбуржцы смогут оценить красоту и масштаб цветочного оформления города уже совсем скоро», — сказала главный специалист отдела благоустройства администрации Южного округа Татьяна Гиричева.

Площадь под посадку цветов в Оренбурге в 2021 году увеличивают на 13 тысяч квадратных метров. В рамках вертикального озеленения города на световых опорах вдоль магистральных дорог в кашпо зацветут ампельные сорта петунии и герани.