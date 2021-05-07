Большереченский р-н, 7 мая 2021, 08:39 — REGNUM Исполняющий обязанности прокурора Омской области Андрей Хамошин выехал в деревню Каракуль Большереченского района, где 6 мая сгорело 25 строений.
Как сообщили ИА REGNUM 7 мая в прокуратуре региона, Хамошин встретится с гражданами, чьё имущество пострадало при пожаре. Также он проведёт совещание правоохранительных органов «в целях координации действий по расследованию данного происшествия».
Как сообщало ИА REGNUM, днём 6 мая начался пожар в деревне Каракуль. Огонь уничтожил пять единиц техники и 25 строений (14 жилых деревянных домов, 11 нежилых построек). По данному факту было возбуждено уголовное дело о халатности.
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Прокурорская проверка установила, что должностные лица администрации Уленкульского сельского поселения ненадлежащим образом исполняли требования противопожарной безопасности. По данным ведомства, огонь распространился с заболоченной местности, заросшей камышом и сухой растительностью.
Ход расследования дела контролирует прокуратура.
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