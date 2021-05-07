Нур-Султан, , 08:38 — REGNUM Первый компонент прививки против коронавируса в Казахстане получили 1 634 939 человек. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Среди регионов республики по темпам вакцинации лидирует Алма-Ата, где вакцину получили 247 тыс. человек, в Алма-Атинской области — 178 тыс., в Туркестанской области — 158 тыс. Вторым компонентом вакцины привились 523 985 человек.

Отметим, 6 мая в Казахстане выявили 2840 новых носителей коронавируса. Общее число выявленных случаев достигло 337,6 тыс. Рост заболеваемости в республике наблюдается с начала марта.

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