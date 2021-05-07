Барнаул, 3 июля, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Ремонт крыши одного из цехов ООО «Завод алюминиевого литья» в Барнауле обернулся трагедией: с 15-метровой высоты упали трое рабочих. Подробности ЧП и уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), сообщила сегодня, 3 июля, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

По её словам, ЧП произошло вечером 30 июня 2018 года. От полученных травм двое сотрудников завода погибли сразу, а еще один был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

В ходе следствия выяснилось, что погибшие производили работы во внерабочее время и не использовали специальное страховочное снаряжение.