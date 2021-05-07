Сараево, , 08:52 — REGNUM Ограничительные меры в Боснии и Герцеговине будут смягчены благодаря улучшению эпидемиологической обстановк, и также 6 мая было принято решение сократить комендантский час в Федерации Боснии и Герцеговины, который теперь будет действовать с 23:00 до 5:00. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

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Как подтвердил журналистам министр здравоохранения Боснии и Герцеговины Векослав Мандич, это решение будет действовать, по крайней мере, в течение следующих двух недель. Он добавил, что оно было принято на основе рекомендации кризисного штаба, которому было поручено оценить обстановку и предложить ограничительные меры. Кризисный штаб предложил сократить комендантский час и объявлять его начало в 22:00, а не в 21:00, как это было до сих пор, но правительство решило дополнительно его сократить.

В то же время в Республике Сербской даже не был объявлен запрет на движение в ночное время, хотя эпидемиологическая ситуация аналогична в обоих энтитетах Боснии и Герцеговины.