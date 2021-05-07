Кызыл, , 08:33 — REGNUM Министерство внутренних дел Тувы намерено судиться с пользователем соцсети «ВКонтакте» из-за публикации фотографии руководителя ведомства Юрия Полякова без его согласия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Фотография появилась накануне, 6 мая, в группе «Гражданский контроль — ТЫВА» вместе со снимком копии решения Кызылского городского суда. Согласно документу, судья удовлетворил требования истца признать бездействие министра незаконным по обращениям о принятии мер в отношении сотрудников полиции.

В ведомстве подчеркнули, что решение городского суда не вступило в законную силу и оно будет обжаловано в Верховном суде региона. Отмечается также, что обращения заявителя по поводу сотрудников были «рассмотрены в установленном порядке».

«В публикации содержится фотография министра внутренних дел по Республике Тыва генерал-майора полиции Юрия Полякова, опубликованная без ведома и согласия последнего. В данном случае имеет место нарушение права на охрану изображения и персональных данных», — отметили в МВД.

Ведомство подготовит иски в суд о защите права на охрану изображения, а также защите чести и достоинства.