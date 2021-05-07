Москва, , 08:34 — REGNUM Российская хоккейная сборная (игроки не старше 18 лет) в матче финала чемпионата мира среди юниоров с командой Канады показала свое стремление к победе. Такое мнение 7 мая высказал глава штаба российской сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

«В целом, сборная России показала стремление к победе, но может быть, сегодня где-то не хватило свежести и эмоций, так как у нас было меньше времени на восстановление после полуфинала, чем у канадцев», — приводит его слова ТАСС.

Также первый вице-президент ФХР поздравил всех представителей юниорской хоккейной сборной России со второй подряд серебряной наградой и указал, что в матче с Канадой у российских хоккеистов «сказалось то, о чем говорили вчера после игры с финнами, — игра в меньшинстве и в большинстве не удалась».

«В команде много игроков 2004 года рождения, которые смогут участвовать в юниорском чемпионате мира и в следующем году, поэтому я уверен, что эти ребята понимают, как брать реванш, так что работа продолжается, надо поблагодарить команду — игроков, тренерский штаб, персонал за ту работу, которую они проделали на этому турнире, будем работать, чтобы в будущем выиграть золото», — добавил Ротенберг.

Кроме этого, он уточнил, что работа в юниорской сборной идет в правильном направлении, так как она борется за золотые награды каждый год, однако отметил, что «в то же время мы должны понимать, в каких деталях нам нужно добавить, чтобы выиграть золото».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что нападающий сборной России Матвей Мичков признан самым ценным игроком чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет).

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