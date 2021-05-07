Пенза, , 08:32 — REGNUM В Пензенской области за минувший день от последствий заражения коронавирусом шесть человек. Всего, по информации на 7 мая, погибшими от COVID-19 числятся 682 жителя, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Скончались за последние 24 часа две женщины и четверо мужчин в возрасте от 73 до 89 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Хабаровского края, которые привились от коронавируса, будут поощрять билетами на спортивные соревнования и скидками в кафе. При этом скидка действует в течение шести месяцев без ограничений по количеству посещений.

Читайте также: В Хабаровском крае привитых от коронавируса наградят бонусами