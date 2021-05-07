Москва, , 08:29 — REGNUM Крупнейший российский коммерческий банк — Сбербанк собирается повысить ставки по ипотеке на 0,4 процентных пункта. Об этом сообщили в колл-центре сервиса для поиска и сделок с жилой и коммерческой недвижимостью"ДомКлик».

По словам сотрудников сервиса, повышение ставок по ипотеке составит 0,4 процентных пункта. Это касается ипотеки на новостройки и на вторичное жилье. Ставка по ипотеке с государственной поддержкой не изменится и составит 5,75%.

Ставки повышаются с 7 мая. При этом для тех клиентов, которые уже получили одобрение по ипотеке ставка останется на прежнем уровне на весь срок действия одобрения — 90 дней после положительного решения банка.

Повышение ставки связано в решением Банка России повысить ключевую ставку до 5%.