Сеул, , 08:33 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 525 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 509 случаев заражения локальные, ещё 16 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 126 044.

Известно, что показатель менее 600 человек в день держится на протяжении двух дней подряд.

Число жертв пандемии увеличилось на девять человек — до 1860. 6 мая выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 531 человек. Число выздоровевших увеличилось до 116 022 человек.