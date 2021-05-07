Луганск, 7 мая, 2021, 09:21 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксированы семь нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Об этом 7 мая сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Ngu.gov.ua Украинские национальные гвардейцы

ВСУ применили гранатомёты АГС, РПГ, СПГ и стрелковое оружие, обстреляв районы населённых пунктов Золотое-5, Желобок, Калиновка и посёлка Донецкий.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник констатировал пятикратный рост числа обстрелов со стороны ВСУ после 19 февраля 2021 года.