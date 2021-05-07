Владивосток, , 08:21 — REGNUM Во Владивостоке утром 7 мая авиация Тихоокеанского флота (ТОФ) и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) провела заключительную тренировку воздушной составляющей парада, посвящённого 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

В ходе совместной тренировки экипажи уточняли временные показатели, скорость, интервал и дистанции между самолётами и вертолётами. Также окончательно определялась высота пролёта авиационной техники, которая составляет от 300 до 800 метров.

«В пролёте над городом было задействовано 23 воздушных судна, в том числе пары дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ и самолётов Ил-38, самолёты Ту-134, Ан-26 и Ил-22, палубные вертолёты Ка-27, истребители Су-35С, фронтовые бомбардировщики Су24М и ударные вертолёты Ка-52», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске 6 мая состоялась генеральная репетиция парада Победы. В ней приняли участие пешие колонны, бронетехника и авиация.

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