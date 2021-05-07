Калгари, Канада, , 08:33 — REGNUM Российская женская сборная по керлингу переиграла команду Шотландии в двенадцатом матче предварительного раунда чемпионата мира (ЧМ), который проходит в Калгари. Об этом 7 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сборная России в составе Алины Ковалевой (скип), Юлии Портуновой (вице-скип), Галины Арсенькиной, Екатерины Кузьминой и Марии Комаровой переиграла представительниц Шотландии со счетом 9:8.

Отметим, этой победой российская команда прервала свою проигрышную серию из двух игр подряд и находится на втором месте турнирной таблицы. В следующем матче сборная России сыграет с командой США.