Абакан, , 08:17 — REGNUM Ещё два человека с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии — 68-летняя женщина и 71-летний мужчина. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 мая в правительстве республики.

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С начала 2021 года в регионе зарегистрировано 167 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года в Хакасии выявлено 4940 носителей коронавируса, выздоровели 4569 человек.

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