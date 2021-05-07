Нур-Султан, , 08:16 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества, сообщили 7 мая в пресс-службе главы государства.

«Выражаю благодарность военнослужащим Республики Казахстан за безупречную службу во имя безопасности и благополучия нашего народа!» — сказал казахстанский лидер. Он добавил, что Казахстан продолжит укреплять обороноспособность в новых геополитических реалиях.

Напомним, в Казахстане отменили военные парады, которые были запланированы на День защитника отечества 7 мая и День победы 9 мая. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

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