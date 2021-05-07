Горно-Алтайск, , 08:16 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Горно-Алтайска, обвиняемого в незаконном распространении порнографии и сведений о частной жизни своей бывшей девушки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«В январе 2021 года городе Горно-Алтайске Республики Алтай мужчина, находясь в квартире потерпевшей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, без ведома последней, с помощью своего сотового телефона произвел видеосъемку эротического характера», — отметили в ведомстве.

Позже, по данным ведомства, из-за ревности к девушке, разорвавшей с ним отношения он сделал скриншот видео и отправил его бывшему гражданскому супругу потерпевшей. Его действия были расценены, как распространение порнографического материала.