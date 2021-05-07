Загреб, , 08:18 — REGNUM Министр иностранных и европейских дел Гордан Грлич Радман 6 мая посетил хорватскую общину в Косово, отметив в Яневе, что Хорватия будет работать над оказанием помощи в целях развития этого края. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Это место, которое заслуживает существования, и Хорватия будет работать над этим, не только гуманитарная, но и помощь в целях развития ради оказания помощи людям, проживающим в Яневе», — заявил глава хорватского МИД, находясь в деревне, «в которой хорваты живут с 7 века», но на сегодняшний день их осталось всего 162.

Министр подчеркнул, что хорваты должны быть признаны в конституции Косово, «независимо от того, сколько их осталось», и добавил, что Хорватия в 2021 году косовским хорватам выделила 300 тысяч хорватских кун.

Грлич Радман, находясь с визитом в Приштине, также напомнил, что Хорватия была одной из первых государств, которые признали независимость Косово, поэтому он добавил, что официальный Загреб «решительно поддержал участие Косово в международных и региональных организациях».