Цюрих, Швейцария, , 08:14 — REGNUM Нападающий сборной России Матвей Мичков признан самым ценным игроком чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет), который проходил в США. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.

В матче финала со сборной Канады 16-летний российский форвард набрал три (шайба + две результативные передачи) очка, что позволило ему стать лучшим бомбардиром мирового первенства с 16 (16 шайб + четыре голевых паса) очками.

Также игрок юниорской российской сборной признан лучшим нападающим данного турнира. При этом лучшим голкипером чемпионата мира среди юниоров признали представителя сборной Канады Бенджамина Гудро, а лучшим защитником — Алекси Хеимосалми из сборной Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная России (игроки не старше 18 лет) проиграла команде Канады в финале чемпионата мира по хоккею среди юниоров со счетом 3:5.