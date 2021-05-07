Екатеринбург, 7 мая, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге началась генеральная репетиция парада Победы. Она проходит на площади 1905 года.

Цитата из видео на YouTube Генеральная репетиция парада в Екатеринбурге

По центру города пройдут пешие колонны и бронетехника. Также пролетят вертолёты и самолёты. Весь процесс займёт примерно час.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральная репетиция в Екатеринбурге впервые проходит утром, а не поздним вечером. Напомним, сам парад состоится 9 мая, в День Победы.