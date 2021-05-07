Иркутск, , 08:10 — REGNUM Несмотря на то, что паводковой обстановка в Приангарье остается пока стабильной, в связи с прогнозом вскрытия рек ото льда, возможным образованием ледовых заторов и повышением уровня воды в реках в Киренском и Катангском районах введён режим повышенной готовности. Об этом 7 мая сообщает территориальное управление МЧС РФ.

По данным спасателей, на реках западных и верхнеленских районов ледоход прошёл, наблюдаются остаточные забереги, местами ледоход до 80%. На реках центральных и северных районов области остаточные забереги, подвижка льда, ледостав с закраинами и полыньями до 30%, вода на льду.

Нижняя кромка льда на реке Лене находится в пяти километрах ниже по течению от населённого пункта Красноярово Киренского района (в 118 км выше по течению от города Киренска). За сутки ледоход прошёл 23 км.

Верхняя кромка льда — в 6 км выше по течению от посёлка Улькан (в 147 км выше по течению от города Киренска). От истока реки Лены на протяжении 1052 км наблюдается открытая вода, на протяжении 29 км отмечаются разводья льда, местами ледоход.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киренском, Катангском, Казачинско-Ленском и Усть-Кутском районах продолжают работать оперативные группы Главного управления МЧС России по Иркутской области. К 10 мая ледоход достигнет села Ербогачён.

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