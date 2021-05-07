Петропавловск-Камчатский, 7 мая, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Блогер Илья Варламов заявил, что людей необходимо выселить с Камчатки — для того чтобы природа восстановила идеальную красоту полуострова, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Николай Присяжнюк ИА Красная Весна Илья Варламов

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«Вот смотрю я на старые фотографии Камчатки и думаю, выселить бы всех людей оттуда, закрыть полуостров лет на 20, чтобы ни одна живая душа там не появлялась. За это время природа уничтожит все эти убогие здания, и тогда Камчатка будет идеально прекрасной… Без продуктов жизнедеятельности человека. Удивительная, конечно, зверюга — человек. Такое место изгадил», — написал Варламов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля 2021 года глава Башкирии Радий Хабиров встретился в Уфе в Доме Республики с видеоблогером Ильёй Варламовым, который прибыл в республику для участия в стратегической сессии по вопросам формирования городских пространств.