Нейпьидо, , 08:09 — REGNUM Атаку на объекты ведущего в Китай газопровода совершила группа из 20 неизвестных в центре Мьянмы. Об этом 7 мая сообщает издание Nikkei.

Инцидент произошёл в районе города Мандалай. В результате нападения погибли как минимум три человека из группы охраны газопровода. Факт нападения на объекты газопровода подтвердило и государственное телевидение Мьянмы.

В Мьянме после военного переворота было сформировано так называемое правительство национального единства, в которое вошли противники военных, захвативших власть в стране. Было объявлено о формировании народных сил обороны, целью которых будет оказание вооружённого сопротивления армии Мьянмы.

В свою очередь Китай обратился к армии Мьянмы с просьбой обеспечить охрану объектов, связанных с Китаем.

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке на две авиабазы в Мьянме.

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