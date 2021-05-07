Горно-Алтайск, , 08:09 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска и Майминского районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 16 834. К настоящему времени выздоровели 16 536 человек, в том числе девять за сутки. 264 пациента с COVID-19 скончались.

«Всего проведено 202 897 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, за отчетные сутки исследовано 137 проб», — добавили в штабе.