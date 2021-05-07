Фриско, США, , 08:14 — REGNUM Юниорская сборная Швеции (игроки не старше 18 лет) нанесла поражение с разгромным нулевым счетом команде Финляндии в матче за третье место чемпионата мира среди юниоров (ЮЧМ). Об этом 7 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Комерика-центр» во Фриско и закончилась в пользу шведов со счетом 8:0.

В составе сборной Швеции голы забили оформивший в матче дубль Исак Росен (6-я и 60-я минуты, обе в большинстве), Симон Робертссон (20-я), Симон Эдвинссон (24-я), Альберт Шёберг (26-я), Оливер Моберг (46-я, в большинстве), Ноа Хаса (52-я, в пустые ворота) и Ноа Остлунд (55-я).

Отметим, это пятый раз в истории юниорской сборной Швеции, когда она выигрывает бронзовые награды мирового первенства.

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