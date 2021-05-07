Барнаул, 7 мая, 2021, 08:03 — ИА Регнум. За истекшие сутки, 6 мая, в Алтайском крае потушено 130 пожаров, большинство из которых, а это около 90, — ландшафтные пожары (горение сухой растительности). Об этом сообщает территориальное ГУМЧС России.

(сс) skeeze Лесной пожар

Наиболее крупные возгорания травы произошли в садоводстве Геолог в Первомайском районе, в 5 километрах от населенного пункта Новороманово Калманского района и в селе Боровиха Первомайского района.

Как сообщало ИА REGNUM только 4 мая в регионе было потушено 115 пожаров (23 — техногенных, 20 — горение твердых бытовых отходов, 72 — ландшафтных.

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