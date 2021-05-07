Улан-Удэ, , 08:02 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего в регионе жертвами COVID-19 стали 861 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 37 350, в том числе 24 за последние сутки. Выздоровели к настоящему времени 36 069 человек (+40 за сутки).

В стационарах на лечении остаются 270 пациентов, из которых 43 тяжёлых больных размещены в реанимации. Ещё 150 носителей лечатся на дому в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 350 коек: занято — 270, свободно — 80 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,1%», — отметили в оперштабе.